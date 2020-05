Vrtec bo septembra le odprl vrata

19.5.2020 | 10:20

Novi vrtec v Šentlovrencu sameva, septembra naj bi ga vendarle odprli. (Foto: R. N.)

Trebnje - Občina Trebnje je na začetku aprila od pristojnih državnih institucij končno dobila potrebna soglasja in mnenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Šentlovrencu, kjer so že lani zgradili nov štirioddelčni vrtec. Ta še vedno sameva, saj so ti ukrepi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Župan Alojzij Kastelic predvideva, da bo prvega septembra sodoben objekt vendarle odprl svoja vrata.

»Zadovoljen sem, da se je po več mesecih čakanja zadeva vendarle premaknila naprej. S Komunalo Trebnje smo se že dogovorili za izvedbo vseh predvidenih protipoplavnih ukrepov. Z deli bodo začeli v kratkem,« je pred dnevi dejal župan in dodaja, da je bil to eden bistvenih razlogov za drugi rebalans letošnjega proračuna. Za investicijo je predvidenih 320.000 evrov.

Urejanje druge faze industrijske cone Trebnje gre h koncu.

Z rebalansom so med drugim tudi uskladili projekt komunalnega opremljanja industrijske cone v Trebnjem. Občina se je februarja lotila urejanja druge faze, z deli pa naj bi izbrani izvajalec, to je Komunalne gradnje iz Grosuplja, zaključil v tem mesecu. »Gradnja lepo napreduje. Smo eni redkih, ki polnimo cono. Vsa zemljišča, ki so v lastni občine, so prodana in tudi lastniki preostalih zemljišč se dogovarjajo s potencialnimi investitorji,« je zadovoljen župan, ki dodaja, da so v sklopu projekta zgradili tudi tako imenovano zeleno bariero, kajti cona leži tik ob Dolenji Nemški vasi.

R. N.