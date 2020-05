Alojz Lindič stotič daroval kri

19.5.2020 | 13:00

Alojz Lindič na "krvodajalski postelji". Čestitke!

Čestitke in skupinska slika po odvzemu krvi.

Novo mesto, Škocjan - Včeraj je na Centru za transfuzijsko dejavnost (CTD) Novo mesto stotič daroval kri redni krvodajalec Alojz Lindič iz Klenovika v Škocjanu.

Za tak dosežek mu je čestitala predstavnica CTD Mojca Šimc, dr. med., z ostalo ekipo, zaradi trenutnih varnostnih ukrepov zaradi virusa, pa se mu bodo iz OZ RKS Novo mesto iskreno zahvalili ob priložnosti.

Alojz Lindič je krvodajalec od mladih nog. Začelo se je v vojski, ko se je tudi on kot mlad vojak odločil darovati kri z ostalimi »sotrpini«. Seveda so bili takrat vsi veseli dvodnevnega nagradnega dopusta. A tudi po koncu služenja vojske je ostal zvest krvodajalstvu in to do danes. Pravi celo, da bo vztrajal, dokler bo le lahko in bo zdrav.

Za krvodajalstvo pa je navdušil tudi svojo družino, saj očetovemu zgledu sledijo njegovi štirje otroci.

Prosti čas si Alojz zapolni z igro z vnučki, ki mu popestrijo mnoge trenutke. Precej časa mu vzame tudi košnja trave. Je navdušen gobar, uživa v sprehodih in bivanju v naravi, zato si čas krajša tudi z ribarjenjem.

Kot sporoča Mateja Šlajkovec, na Centru za transfuzijsko dejavnost, krvodajalski odvzemi zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužb s kovid virusom še vedno potekajo na prilagojen način. Krvodajalci pokličejo in se najavijo na telefonski številko 01/54 38 340, da se dogovorijo o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.

Zaloge krvi so še vedno nizke za vse krvne skupine, zato vabljeni vsi, ki ste zdravi in ustrezate pogojem za odvzem krvi.

L. M., foto: OZ RK Novo mesto