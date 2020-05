Policisti med hišno preiskavo zasegli prepovedane droge

19.5.2020 | 12:05

Foto: arhiv DL

Policisti Policijske postaje Kočevje so včeraj na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na območju Kočevja. Pri preiskavi so zasegli 22 sadik rastline konoplje, približno 70 g posušene rastline konoplje, 50 amfetaminov, 5 g heroina in 8 ampul prepovedanih snovi v športu, ter opremo in pripomočke za gojenje in prodajo prepovedanih drog. Zoper osumljenega bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

R. N.