Pogodba je podpisana, naj se dela končno začnejo!

19.5.2020 | 15:00

Podpisovanje pogodbe za novo krožišče v Dobruški vasi, ki bo vstop in izstop v novo škocjansko industrijsko cono.

Škocjan - Danes dopoldne so na občini Škocjan podpisali pogodbo za gradnjo krožišča na državni cesti v Dobruška vas - Šentjernej, ki bo služilo kot uvoz in izvoz v škocjansko industrijsko cono, imenovano Gospodarsko tehnološki center Škocjan v Dobruški vasi. To je pravzaprav predpogoj za zagon cone, ki zato stoji, zemljišča v njej so prodana.

Podpisniki pogodbe so bili Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, ki jo je zastopala Liljana Herga, v. d. direktorice s strani naročnika, škocjanski župan Jože Kapler ter v imenu izbranega izvajalca del Gradenje d.o.o. Boštanj direktorica Marinka Povše.

Vrednost pogodbe znaša 841. 670,39 evrov bruto. Delež države, torej Direkcije za ceste RS, znaša 836.378,67 evrov, delež Občine Škocjan pa 5.291,72 evrov. Delež škocjanske občine pri tej investiciji je tako po sporazumu o sofinanciranju 16,4 -odstoten. Občina bo morala poskrbeti za lokalno cesto, avtobusno postajo, zaščito komunalne infrastrukture ter za sorazmerni delež pri odvodnjavanju in cestni razsvetljavi. Občina je v investicijo že vložila sredstva za projektno dokumentacijo in zemljišča.

Župan Jože Kapler pove, da so na ta dogodek težko čakali, saj je cona ključna za dolgoročni razvoj občine, od postavitve temeljnega kamna za krožišče pa je minilo kar 12 let!

Rok za izvedbo del je 180 dni od uvedbe v delo. Poleg podpisnikov pogodbe so v Škocjan prišli tudi predstavnici DRSI Alenka Potrč in Karmen Praprotnik ter vodja investicij na agenciji Tomaž Willenpart in predstavnik DRI Pavle Hevka.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan