Brez vozniške vozil neregistriran avto

19.5.2020 | 14:20

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila v Novem mestu. Takoj so se odzvali, 24-letnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,54 miligramov alkohola. Renault 5 so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s PU Novo mesto.

Ukradli sadike zelenjave in električno ročno orodje

Med 15. in 18. majem so neznanci s kmetijskega posestva v Srebrničah ukradli večjo količino sadik zelenjave. Škode je za okoli 300 evrov.

V istem obdobju je nekdo na parkirnem prostoru v Mirni Peči vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel električno ročno orodje. Podjetje je oškodoval za okoli 3000 evrov.

Skrivali med tovorom

Policisti PMP Obrežje so včeraj pri opravljanju mejne kontrole v treh tovornih vozil srbskih registrskih oznak odkrili 13 državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so še sporočili s PU Novo mesto.

