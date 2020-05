Dolenjske šole najuspešnejše na tekmovanju podjetniških idej mladih

Predstavitev zmagovalne ideje Halyou Air na spletni platformi. (Vir: RC Novo mesto)

Novo mesto - POPRI, tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo mladih, ki ga je že šestnajsto leto zapored organizira Primorski tehnološki park, se je za dolenjske šole zaključilo res odlično. Izkupiček: eno prvo, eno drugo in dve tretji mesti v finalu.

Na nacionalnem tekmovanju je v kategoriji dijakov prvo mesto osvojila ideja Halyou Air (laboratorijska halja za nemoteno delo), ki sta jo razvila dijaka Kmetijske šole in biotehniške gimnazije Jaka Petković in Julija Petan, in tretje Coffee Planters (biorazgradljivi lončki iz kavnih usedlin) Nives Kočman in Albine Martinčič iz Gimnazije Novo mesto, v kategoriji mladih do 29 let pa je drugo mesto pripadlo ideji Smart Label (etikete, narejene iz grozdnega odpada z dodanim indikatorjem temperature), ki jo je razvila Nikolina Kožar iz Fakultete za ekonomijo in informatiko, in tretje BusyPark (igrača za otroke v obliki senzomotorične table) Eleonore Vidic in Gregorja Šterka iz Višja strokovna šola Ekonomske šole Novo mesto.

Finale tekmovanja je prvič zavoljo epidemije novega koronavirusa potekalo na spletnih platformah, kjer je 31 ekip v treh kategorijah, poleg zgoraj omenjenih še v kategoriji osnovna šola, ki so se nanj uvrstili iz štirih regijskih predizborov, eno od njih je organiziral tudi Razvojni center Novo mesto, svoje podjetniške ideje predstavilo strokovni komisiji kar od doma.

Skupno se je na POPRI letos prijavilo 328 tekmovalcev oz. 114 ekip iz 72 izobraževalnih ustanov iz Slovenije in prvič tudi iz zamejstva. Letošnja novost je bil nagradni sklad v skupni vrednosti 30.000 evrov, ki so ga omogočili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad. Prve tri najbolje uvrščene ekipe iz vsake kategorije v vsaki regiji, ki so se uvrstile na nacionalno tekmovanje, je prejela 500 evrov iz za izboljšavo svojih poslovnih modelov, na nacionalnem tekmovanju pa so zmagovalci prejeli 2.000 evrov, drugo uvrščene ekipe po 1.300 evrov in tretje uvrščene po 700 evrov.

Na Razvojnem centru Novo mesto, kjer so podjetništvo mladih pod okrilje vzeli Anja Jakše, Simon Jeraj in Aleksej Metelko, so poudarili, da gre za večmesečno delo mladih, ki tudi v času spremenjenih razmer niso zanemarjali podjetniškega razmišljanja, temveč so razvijali svoje ideje, pridno upoštevali usmeritve mentorjev, izboljševali poslovne modele in 5-minutne predstavitve. Omenjena trojica je z veseljem mentorirala prav vseh devet ekip, ki so se iz njihovega regijskega izbora uvrstili na nacionalno.

»Zgodbe z zaključkom tekmovanja seveda ni konec. Vse skupaj nas čaka trdo delo, da podjetniške ideje čimprej osvojijo trg,« je dodala Jakšetova.

M. Ž.