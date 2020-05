Delavec padel s prikolice, z avtom v kamniti oporni zid

19.5.2020 | 18:20

Foto: Arhiv DL

Na Gregorčevi ulici v Dolenjskih Toplicah je malo pred 9. uro dopoldne delavec padel iz prikolice in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na cesti Semič - Metlika v Krvavčjem Vrhu pa je dobre pol ure kasneje osebno vozilo trčilo v kamniti oporni zid. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, nevtralizirali motorne tekočine in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so oskrbeli eno poškodovano osebo.

M. Ž.