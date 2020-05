Prevrnjen tovornjak na AC, ukleščenega voznika reševali gasilci

20.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.13 uri se je na avtocesti Ljubljana-Obrežje pri izvozu Novo mesto- vzhod, občina Novo mesto, prevrnilo tovorno vozilo. Iz vozila je iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj, iz vozila s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega, preprečili nadaljnje iztekanje goriva, pomagali delavcem DARS-a in vlečni službi, nevtralizirali motorne tekočine ter očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so hudo poškodovanega voznika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo NM obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava energije na območju TP SLEPŠEK, izvod Ribjek od 8:00 do 11:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brezje Senuše med 7:30 in 9:00 uro, na območju TP Brezovska Gora med 9:15 in 10:45 uro, TP Libelj med 11:00 in 12:30 uro in na območju TP Ivandol med 13:00 in 14:30 uro, na območju TP ZAVRŠE izvod HRIBŠEK, ZAVRŠE med 8:15 in 14:15 uro, TP TONČKOV DOM izvod HOTEL med 8:00 in 12:00 uro, TP CERINA izvod CERINA GRAD med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP: Kostanjevica obrtna cona pa med 13:00 in 15:00 uro.

M. K.