Revoz ukinja nočno izmeno in nekaj več kot 400 delovnih mest

20.5.2020 | 08:10

Novo mesto - Novomeški Revoz, ki je v lasti francoskega Renaulta, bo zaradi padca povpraševanja kot posledice epidemije koronavirusa ukinil nočno izmeno, zaradi česar bodo prekinili sodelovanje z nekaj več kot 400 delavci. Uporabili bodo t. i. mehke ukrepe, med drugim odpovedi agencijskih delavcev in predčasno upokojevanje.

Kot so za STA pojasnili v Revozu, so »zaradi negotovih razmer na svetovnem avtomobilskem trgu, ki so posledica epidemije covida-19, in doslej zbranih informacij o upadu naročil na globalni ravni« sprejeli dokončno odločitev, da polovične nočne izmene v Revozu ne bodo zagnali. Revoz bo tako nadaljeval s proizvodnjo v dveh izmenah, ki pa bosta delali v polnem obsegu.

Prilagajanje števila zaposlenih bo potekalo v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji in s pomočjo t. i. mehkih ukrepov, kot so prostovoljni odhodi, odpoved naročil agencijam za posredovanje delavcev, poleg tega ne bodo podaljševali pogodb o zaposlitvi, delavcem bodo ponudili tudi predčasno upokojevanje.

V sodelovanju z agencijami in zavodom za zaposlovanje bodo v Revozu, ki ima okrog 3200 zaposlenih, za vse sodelavce, ki bodo prekinili z delom v podjetju, organizirali posvetovalna srečanja, so še dodali v Revozu.

STA, M. Ž.