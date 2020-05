Znova bo vozil Prostofer

20.5.2020 | 09:15

Električno vozilo Renault Zoe z napisom Prostofer (Foto: občina Trebnje, arhiv DL)

Trebnje - Iz občine Trebnje so sporočili, da bodo od ponedeljka, 25. maja, ponovno izvajali brezplačne prevoze za starejše občane. Ti so namenjeni občanom, starim nad 65 let, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov oziroma prijateljev, da bi poskrbeli za prevoze, in so v socialno šibkem položaju.

Prevozi bodo na voljo od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro, na območju občine Trebnje. Za naročilo prevoza lahko občani pokličejo klicni center na številko 080 10 10. »Pri izvajanju prevozov bodo upoštevani varnostni ukrepi za preprečevanje okužb v skladu s smernicami NIJZ. Voznik bo zagotovil, da bo vozilo varno, uporabnik pa je dolžan pri prevozu uporabljati svojo zaščitno masko,« so še dodali.

M. Ž.