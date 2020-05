Zaradi uboja v prevzgojni dom

20.5.2020 | 10:45

Sanata Kovačiča je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. (Foto: B. B.)

Danijela Brajdiča je z nožem ubil njegov 15-letni bratranec.

Krško - Uboj Danijela Brajdiča, ki se je zgodil 21. oktobra lani v zdaj že nekdanjem romskem naselju Rimš v Občini Krško, je zagrešil mlajši mladoletnik, ki bo poleti dopolnil 16 let. Za dejanju mu je sodišče izreklo vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni zavod. Drugi obtoženi, Sanat Kovačič, očitanega kaznivega dejanja ni kriv, se glasi sodba, ki so jo prejšnji teden izrekli na krškem okrožnem sodišču.

Vse se je začelo zaradi Brajdičevih pripomb o preglasnem lajanju sosedovega psa. Sosedu Kovačiču je rekel, naj ga umiri, ta pa ga je pozval, naj pride bliže, če si upa. Brajdič je to res naredil, nato se je na dvorišču pred hišo vnel silovit prepir, v katerega se je vmešal tudi mladoletnik, sicer Danijelov bratranec.

Kot so usodne dogodke rekonstruirali krški policisti in tožilci, je bil Kovačič tisti, ki je prijel nesrečnega Brajdiča in ga držal, mladoletnik pa ga je z 20-centimetrskim kuhinjskim nožem najprej zabodel v vrat s tako silo, da je konica noža izstopila na desni strani hrbta. Mladoletnik je nato nož izvlekel, Danijel pa se je hudo ranjen zgrbil proti tlom in se poskušal umakniti, a ga je mladoletnik zabodel še v hrbet, zaradi česar je Danijel izkrvavel v naročju svoje partnerke, ki je takrat pričakovala njunega petega otroka.

Kovačič krivde za očitano dejanje, za katerega kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od petih do petnajstih let, ni priznal. Menda ni vedel, kaj namerava mladoletnik, in na koncu mu je bila zaradi pomanjkanja dokazov izrečena oprostilna sodba. Mladoletnik bo v prevzgojnem domu lahko ostal največ tri leta, zato je bilo veselje obdolžencev po razglasitvi sodbe precejšnje, sploh ker je bil obema takoj tudi odpravljen pripor (podaljšati ga ni bilo mogoče niti mladoletniku, saj ni bil obsojen na zaporno kazen).

Precej bolj nezadovoljna in začudena je bila višja državna tožilka Barbara Jenkole Žigante, ki je na odločitev petčlanskega senata krškega okrožnega sodišča že napovedala pritožbo.

Pravi vihar pa je sodba sprožila med sorodniki ubitega Danijela, ki so na razplet postopka čakali pred sodiščem. V sodno dvorano tako kot novinarji niso smeli, saj so prostori krškega sodišča premajhni, da bi lahko v času epidemije koronavirusa javnosti zagotovili varno spremljanje obravnav.

»Tudi mi imamo mladoletnike,« je bilo slišati pred sodiščem, kar da slutiti, da se bo krvavi obračun med sprtima družinama nadaljeval. Ko so sorodniki ubitega Danijela izvedeli, da so pravosodni policisti po izreku sodbe Sanata in mladoletnika odpeljali v novomeške zapore po prtljago, ki je ostala tam, so se še sami odpeljali tja. Potrebnih je bilo več policijskih patrulj, da so pomirile razgrete strasti.

B. Blaić