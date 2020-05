Nova okužba v Metliki, umrl nobeden

20.5.2020 | 12:05

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj so v Sloveniji opravili 981 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Skupaj je potrjenih 1468 okužb. V torek niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 104. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 23 bolnikov s covidom-19, štirje so potrebovali intenzivno terapijo, enega so odpustili domov.

Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 276 bolnikov s covidom-19.

V Sloveniji so doslej opravili 71.951 testiranj.

dodano ob 14.50

V torek do konca dneva so novo okužbo z virusom sars-cov-2 med slovenskimi občinami potrdili le v Metliki, kjer so tako doslej skupaj zabeležili 74 primerov. Občinam z najmanj enim potrjenim primerom okužbe se sicer že od 28. aprila ni pridružila nobena nova.

L. M.