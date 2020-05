Martinčičevi letos pridelali tretjino manj trsnih cepljenk

Na njivi blizu njihove domačije, kjer so vlagali siljenke, imajo Martinčičevi tudi nasad tolerantnih vinskih sort in pridelavo lastnih podlag.

Šmalčja vas pri Šentjerneju - Martinčičevi iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju slovijo ne le kot dobri vinogradniki, ampak tudi trsničarji.

Nedavno so na njivi pridno vlagali siljenke v trsnico, ki bodo do konca leta zrastle v močne sadike - spodnji del se bo okoreninil, mladike bodo pognale liste, »skratka vse leto bo treba pozorno spremljati rastline, da bodo imele dovolj vlage, da bodo primerno osvetljene, jih ščititi proti peronospori in oidiju, skratka da bodo trsi jeseni čim boljši,« pove Jernej Martinčič, univ. dipl. ing. agronomije, ki že 15-leto vodi družinsko podjetje Martinčič d.o.o. ter tako nadaljuje več kot stoletno vinogradniško in trsničarsko tradicijo svojih dedov.

Jernej je bil leta 2018 razglašen za kralj cvička, že nekaj časa pa je tudi svetovalec za vinogradništvo na KGZ Novo mesto. Martinčičevi s pridelavo baznih trsnih cepljenk slovenskim vinogradnikom zagotavljajo kakovosten sadilni material za obnovo vinogradov.

Letos so vložili od 30 in 40 odstotkov manj siljenk v trsnico kot običajno, saj so se razmere po besedah Jerneja spremenile - na trgu je zaradi krize v vinogradništvu manjše povpraševanje po trsih, pa ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, kamor so jih zadnja leta izvažali, zlasti v Francijo. Zdaj jih vzgojijo le toliko, kot predvidevajo da bo povpraševanje, in to predvsem sorte za posavsko vinorodno deželo (kot so žametovka, frankinja, kraljevina…), pa sorte za aromatična bela vina, namizna vina, vse več je tudi t.i. tolerantnih sort.

Jernej pove, da je pozeba letos žal možno prizadela tudi njihove vinograde - obdelujejo jih okrog pet hektarov in v dobrih časih so pridelali okrog sto tisoč litrov vina. Letos ne bo tako. K sreči imajo vinograde v več vinskih goricah, a pridelek bo vseeno skromen.

Besedilo in foto: L. Markelj