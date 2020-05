Romunski tovornjakar na avtocesti trčil v varovalno ograjo

20.5.2020 | 13:00

V letu 2019 je na območju PU Novo mesto zaradi neprilagojene hitrosti življenje izgubilo osem ljudi.

Včeraj nekaj po 21. uri se je zgodila huda prometna nesreča na priključku

avtoceste Novo mesto vzhod. Policisti Postaje prometne policije so ugotovili, da je voznik tovornega vozila iz Romunije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v varovalno ograjo in se prevrnil. Gasilci so s tehničnim posegom rešili hudo poškodovanega voznika, ki je ostal ukleščen v vozilu, reševalci pa so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Voznica izgubila oblast nad vozilom

Policisti Policijske postaje Črnomelj so bili včeraj okoli 9.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Črešnjevcu pri Semiču.

Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je peljala iz Semiča proti Metliki in zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli reševalci.

V letu 2019 je v prometnih nesrečah, ki so se zaradi neprilagojene hitrosti zgodile na cestah na območju PU Novo mesto, življenje izgubilo osem ljudi.

Maraton nadzora hitrosti

Danes in jutri, 20. in 21. maja, že šesto leto zapored na 629 lokacijah na slovenskih cestah poteka maraton nadzora hitrosti. Aktivnosti za umirjanje prometa policisti sicer izvajamo skozi vse leto. S pogostejšimi in bolj poostrenimi nadzori pa navadno začnemo v aprilu.

"Zaradi epidemije covid-19 so letos odpadle številne aprilske aktivnosti, ki jih sicer izvajamo z ostalimi deležniki, denimo prvi del vsakoletne akcije Hitrost. Ker pa se življenje počasi vrača v ustaljene tirnice, vozniki na ceste, veliko otrok pa v šolske klopi in vrtce, želimo z napovedanim poostrenim nadzorom spodbuditi k umirjanju prometa, prometnim udeležencem pa zagotoviti varno pot do cilja in nazaj domov," pravi Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostjo na PU Novo mesto.

Več informacij in seznam vseh 629 lokacij, na katerih bomo merili hitrost, najdete na spodnji povezavi: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/104112-to-sredo-in-cetrtek-z-maratonom-nadzora-hitrosti-do-varnejsih-cest-za-vse-udelezence-objavljamo-seznam-lokacij

