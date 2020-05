Gas na Gače skozi celo leto; krajane Zavinka je strah

20.5.2020 | 17:55

Ob sprostitvi javnega potniškega prometa je znova dovoljeno obratovanje žičniških naprav. Številni ljubitelji belih strmin so v preteklih dneh izkoristili ugodne vremenske razmere in se odpravili na najvišje ležeče slovensko smučišče Kanin, živahno pa je bilo tudi na našem smučišču Gače, kjer je zagnana ekipa, ki je smučišče upravlja zadnjih nekaj let, prvič odprla tudi poletno sezono. Kaj vse ponujajo, preberite v novi številki Dolenjskega lista.

V njej pišemo tudi o skrbeh in strahovih vaščanov Zavinka, ki je očitno postal nova točka na poti migrantov v Evropo. Bili smo na prvem skupinskem treningu košarkarjev Krke, ki so se po tednih prisilnega počitka spet vrnili v dvorano, in obiskali družino Grivec iz Poljan pri Mirni Peči, ki se pol leta po uničujočem požaru ob pomoči dobrih ljudi počasi spet postavlja na noge.

Priča smo bili tudi žalostnim prizorom v Beach baru Loca na novomeškem Portovalu, kjer sta dva neznanca v zavetju noči povzročila pravo razdejanje, pogovarjali smo se z najboljši dolenjsko nogometašici Kristino Erman, ki kariero nadaljuje v norveški ligi, pozanimali smo se, kakšne načrte ima civilna iniciativa za tretjo razvojno os, in kako potekajo porodi v vodi, ki jih že nekaj časa omogočajo tudi v novomeški porodnišnici.

Vse to in še mnogo več vas že jutri čaka v vaših nabiralnikih in pri prodajalcih časopisov.

B. Blaić