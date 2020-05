Renault bo za svoje delavcev sam izdeloval zaščitne maske

21.5.2020 | 08:20

Linija za proizvodnjo mask. (Foto: Skupina Renault)

Novo mesto - Skupina Renault je nabavila linijo za proizvodnjo zaščitnih mask, s katerimi bo zadovoljila svoje potrebe ter zaposlenim v vseh svojih podružnicah in v komercialni mreži v Evropi zagotovila zdravje in varnost (v industrijski obratih in terciarnih dejavnostih, Renaultovi lastni in koncesijski prodajno-servisni mreži).

Ta proizvodna linija bo nameščena v Renaultovi tovarni Flins v Franciji, obratovati pa bo začela v juliju. Na njej bodo lahko izdelali do 1,5 milijona kirurških mask na teden.

Z nabavo francoske tehnologije za proizvodnjo zaščitnih mask namerava skupina dolgoročno rešiti oskrbo, se izogniti tveganju pomanjkanja, zamud in rasti cen, hkrati pa prispevati k zmanjšanju silnega pritiska zaradi velikega povpraševanja na trgu.

Kot sporoča Rok Istenič, vodja za odnose z javnostjo v Skupini Renault, je bila ta odločitev sprejeta po posvetovanju z zdravniki in oddelkom Skupine za higieno, zdravje in okolje (HSE - Hygiène, Santé, Environnement) in je v skladu z lokalno uvedenimi zdravstvenimi ukrepi, katerih poglaviten cilj je skrb za zdravje vseh, ki so udeleženi pri obujanju gospodarske aktivnosti.

Proizvodna linija samodejno izvaja ultrazvočno varjenje in opravlja razne stopnje izdelave: odvijanje netkanega blaga, rezanje in namestitev nosnega mostička, varjenje in obrezovanje, obračanje maske, odstranitev in varjenje elastike. Nadzor s kamero omogoča preverjanje proizvodnega postopka in zagotavlja zelo visoko raven kakovosti. Vsa strojna oprema in za izdelavo uporabljeni materiali bodo francoskega ali evropskega porekla.

Izdelovalec proizvodne opreme bo v juniju opravil šolanje okrog dvajsetih zaposlenih, ki bodo skrbeli za izdelavo mask. Proizvodna linija bo skladna z varnostnimi standardi Skupine, maske pa bodo certificirane po veljavnih normah.

Za ta projekt bo v okviru Renaultove tovarne Flins treba postaviti tisoč kvadratnih metrov veliko stavbo, v kateri bodo proizvodna linija za maske in potreben prostor za logistiko. Izdelane maske bodo poslali v Renaultovo skladišče Sofrastock v kraju Saint André de l'Eure (Francija), od koder bodo z njimi oskrbovali podružnice v Franciji in drugih evropskih državah.

