Gorelo na Glavnem trgu v Sevnici

21.5.2020 | 07:00

Minulo noč ob 1.18 uri so na Glavnem trgu v Sevnici goreli motorni kolesi in osebno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, odklopili akumulator na vozilu, pregledali vozila s termo kamero, posuli razlite motorne tekočine, preprečili širitev požara na večstanovanjski objekt in razsvetljevali kraj dogodka. Motorni kolesi in osebno vozilo so v požaru uničeni. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 6.00 do 7.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.00 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Zaloke AC med 8:00 in 10:00 uro na območju TP Drnovo cestninska postaja med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Vrbinska vas izvod Spodnji stari Grad in smer NEK med 8:00 in 9:30 uro ter na območju TP Stara vas Videm izvod Partizanska pot in Stara vas proti Vidmu med 10:00 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Zakov med 8:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice na območju TP Čela izvod Dolenja vas med 8:00 in 11:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Zabukovje izvod Zabukovje med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Završe izvod Hribšek, Završe med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.