Krka zmaguje tudi v tej krizi: prodaja in dobiček močno navzgor

21.5.2020 | 08:40

Jože Colarič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju dosegla prodajo v višini 462,9 milijona evrov kar je 22 odst. več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 85,2 milijona evrov čistega dobička oz. 21 odst. več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

»Prodaja v prvem četrtletju 2020 je posledica nadaljevanja ugodnega trenda prodaje široke ponudbe kakovostnih izdelkov v preteklih četrtletjih ter enkratnega vpliva pandemije covida-19. Povečano povpraševanje se je proti koncu obdobja umirilo, do konca leta pa pričakujemo, da bodo prodajne številke v načrtovanih okvirih. Večjih negativnih vplivov pandemije na poslovanje nismo zaznali,« sporočajo iz Krke.

Na drugi strani sta negotovost, ki je zajela svetovne finančne trge, in predvsem velik padec cen surove nafte, vplivala na zmanjšanje vrednosti ruskega rublja in nekaterih drugih valut, kar se je odrazilo v negativnem finančnem rezultatu, pravijo v Krki, kjer beležijo tudi povečanje terjatev do kupcev, kar pa je predvsem posledica velikega povečanja prodaje. Pri njihovem unovčevanju ni posebnosti, zagotavljajo v novomeški farmacevtski družbi.

Večjih težav nimajo niti pri oskrbi s surovinami in materiali, so pa imeli ukrepi držav glede socialnega distanciranja velik vpliv na marketinške aktivnosti. Izpad osebnih obiskov strokovne javnosti so zato nadomestili z različnimi oblikami e-komuniciranja.

Krka je v prvem četrtletju nadaljevala tudi z odkupi lastnih delnic, nadzorni svet in uprava pa sta v skladu z dolgoročno dividendno politiko predlagala, da se delničarjem za leto 2019 izplača rekordna dividenda v višini 4,25 evra na delnico, kar je 33-odstotno povečanje glede na predhodno leto. Sklic 26. redne skupščine delničarjev bodo objavili jutri.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »Po razglasitvi pandemije smo v skupini Krka sprejeli vse potrebne ukrepe za zajezitev širitve okužbe, da bi zaščitili zdravje zaposlenih in poslovali neprekinjeno. S tem smo zagotovili, da ni prišlo do prekinitev v oskrbovalni verigi in pomanjkanja naših zdravil na svetovnih trgih, kar je za nas pomembno poslanstvo. Pri tem gre velika zahvala zaposlenim, ki so s svojim požrtvovalnim delom omogočili, da je podjetje v teh nepredvidljivih časih poslovalo nemoteno in doseglo začrtane cilje. Krkin vertikalno integriran poslovni model se je tudi tokrat pokazal kot učinkovit pri obvladovanju poslovnih procesov.«

B. B.

Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni True Truic Vsej svetovni farmaciji gre dobiček strmo navzgor;) :) Tudi Billu Gatesu računalniškemu samoukemu farmacevtu:) . Kaj bo šele, ko bo obvezno novo cepivo - nebo bo meja:) Farmacija je najbolj "uspešen " biznis na svetu....poleg ostalih dveh, vemo katerih;)