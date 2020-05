VIDEO: Nastasja Koca kot motiv za borce po svetu

21.5.2020 | 11:30

Nastasja Koca (Foto: B. B., arhiv DL)

Črnomelj - Slovenski športniki so eni prvih na svetu, ki so se lahko vrnili na treninge v telovadnice. Med njimi je tudi evropska mladinska (2018) in svetovna (2019) prvakinja v tajskem boksu Nastasja Koca iz Lokev pri Črnomlju, ki so jo s Tajske, natančneje iz Bankoka, zaprosili, da posname motivacijski posnetek njenega treninga.

Posnetek je objavila tudi EMF (Europa Muay Thai Federation), ki je glavni sedež mednarodne zveze za tajski boks (IFMA) v Evropi. Posnetek naše najboljše borke naj bi služil, kot motivacija za borce po svetu, ki za zdaj še ne morejo trenirati.

"V Gladiator gymu Črnomelj smo na prejeto prošnjo izredno ponosni. Podobne podpore si želimo tudi doma, saj bo Nastasji pomenila dodaten zagon v pripravah na olimpijske igre leta 2024," so sporočili iz črnomaljskega Gladiatorja.

B. B.

Nastasja Koca med treningom