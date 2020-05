Koga moti partizan?

21.5.2020 | 11:30

Kip partizana na Medvedjeku je nekdo prebarval z belo barvo v spreju. (Foto: Božo Jerčič)

Medvedjek - »Enote II. grupe odredov NOV prve slovenske brigade so 18. 4. 1942 tu zmagale v bitki s fašisti,« piše na kamnitem podstavku spomenika, poimenovanega preprosto Partizan, ki od leta 1971, ko ga je izdelal samorasli kipar Alojz Jerčič, stoji na Medvedjeku.

Koga sta zmotila spominski napis in bronasta podoba partizanskega mitraljezca ni znano, je pa jasno, da si je nekdo med prvomajskimi prazniki, najbrž v zavetju noči, vzel čas in z belim barvnim sprejem pobarval velik del spomenika. Popackal je predvsem glavo partizana in na njej titovko z rdečo peterokrako zvezdo.

»Naš član je v četrtek pred prvim majem urejal okolico spomenika in takrat je bilo še vse normalno, nato pa je v nedeljo predsednik krajevne organizacije Velika Loka, dobil obvestilo, da je nekdo pobarval spomenik,« pripoveduje predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Trebnje Boštjan Sladič.

To je že drugič v 15 letih, da se je nekdo znesel nad spomenikom partizana, ki ga je lepo videti tudi z avtoceste. Takrat ga je nekdo s traktorjem pripel na verigo in prevrnil, pripoveduje Sladič.

V združenju borcev so tokratno skrunitev prijavili policiji, ki je naredila ogled, o škodi pa so obvestili tudi Občino Trebnje, ki je lastnica spomenika. »Občini zdaj pomagamo pri zbiranju ponudb za sanacijo poškodovanega spomenika. Poiskati moramo strokovnjaka, ki bo povedal, kaj se sploh da narediti. Spomenik je bil namreč pred tremi leti temeljito prenovljen in prebarvan, zdaj pa bo najbrž potrebno novo barvanje,« pravi Sladič, ki ga še bolj kot škoda boli sporočilo tega dejanja in obdobje, v katerem je bilo izvršeno.

»Sumimo, da je zadeva povezana z aktualnim dogajanjem v Sloveniji, ko je zaradi koronavirusa zunaj manj ljudi in je tako početje lažje prikriti,« je ogorčen Sladič.

B. Blaić

Komentarji (2)

Matej83
Kako nizko moraš biti v glavi, da te moti kip in zgodovina. Žalostno

Lojzekov stric
Nepotreben spomenik za v muzej ali pa na odpad.