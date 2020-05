Počivalšek bo predlagal podaljšanje čakanja na delo za avtomobilsko industrijo

21.5.2020 | 13:25

Minister Počivalšek po sestanku s predstavniki avtomobilske industrije. (Foto: STA)

Ljubljana - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek bo koaliciji predlagal, da v tretjem protikoronskem paketu podaljšajo subvencioniranje čakanja na delo za en mesec tudi za avtomobilsko industrijo, so povedali po današnjem srečanju v Ljubljani. Hkrati bodo iskali rešitve, da bi tej industriji omogočili vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije.

Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije so ministru predstavili trenutno zelo težko stanje v panogi in mu predlagali, da bi državno subvencioniranje čakanja na delo, ki se sicer izteče konec maja, podaljšali za vsaj en mesec.

"Koalicijske partnerje bom seznanil s tem predlogom, da vidimo, kako je to možno vključili v tretji paket, ki bo pomagal gospodarstvu," je v izjavi za medije po sestanku dejal minister.

Po njegovih besedah so se strinjali, da ta ukrep ne bo rešil vseh težav v panogi, zato so se dogovorili tudi, da bodo ustanovili skupino, ki bo pripravila predlog, "kako bomo lahko v bodoče z vlaganji v raziskave, razvoj in inovacije v večji meri kos izzivom, ki so pred avtomobilskim grozdom".

"To je izziv, ki ga bomo morali nasloviti zato, da bo lahko naša industrija, ki je povezana s proizvodnjo avtomobilov, konkurenčna kot dobavitelj in konkurenčna vsem ostalim na tem področju. Vemo, da se v tej industriji trenutno dogajajo tektonski premiki," je dodal Počivalšek.

Predsednik uprave Kolektor Group Radovan Bolko je sestanek ocenil kot zelo konstruktiven. "Situacija v avtomobilski industriji je v tem trenutku dramatična. Vsi vemo, da se prodaja avtomobilov ne odvija, aprila je recimo padla za 80 odstotkov, temu primerno so zasedene tudi naše kapacitete," je opozoril.

Pravi, da je kakršenkoli ukrep, predvsem pa denimo podaljšanje ukrepa čakanja na delo, izjemno pomemben za njihovo industrijo, "da prebrodimo te najtežje trenutke in ohranimo čim več delovnih mest".

"Podaljšanje ukrepa čakanja na domu za vsaj en mesec bi na eni strani omogočil, da obdržimo delovna mesta, na drugi pa rast v prihodnosti in da bo ta industrija v proračun še naprej prinašala izjemno visoke prihodke," je povedal.

Tudi subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, ki je predlagano v tretjem protikoronskem paketu, pozdravljajo, a menijo, da je primeren, če je padec prodaje in zasedenosti okoli 30-odstoten, če je višji, pa "ta ukrep ne 'prime' dovolj".

Glede dogovora o iskanju rešitev za vlaganja v razvoj je dejal, da želijo industrijo "obdržati v takšni kondiciji, da bo lahko takoj, ko bo ta kriza mimo, spet stopila na pozicijo izjemno pomembnega dobavitelja in partnerja v avtomobilski industriji, predvsem v razvojnih projektih, ki so usmerjeni v zeleno mobilnost".