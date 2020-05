Po avtocesti več kot 200 km/h

21.5.2020 | 14:00

Foto: PU Krško

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v torek na avtocesti med Drnovim in Brežicami izvajali meritve hitrosti z video nadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila so na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 194 km/h. Kršitelj je v močnem nalivu po delu avtoceste na območju nekdanje cestinske postaje Drnovo, kjer sta le dva prometna pasova, z obeh strani pa je betonska ograja, prehiteval druga vozila in peljal tudi s hitrostjo, višjo od 210 km/h.

Policisti so kršitelja ustavili in mu izrekli globo v višini 500 evrov. Za omenjeno kršitev zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi pet kazenskih točk.

Tatvini v Šentrupertu

V noči na sredo so na območju Šentruperta neznanci iz stanovanjske hiše ukradli denar in bančno kartico s PIN kodo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Šentrupertu je včeraj malo pred 17. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanca in iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel dve lovski puški. Lastnik je oškodovan za okoli 3000 evrov.

B. B.