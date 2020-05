Zorčič v Novem mestu tudi o življenju z romsko skupnostjo

21.5.2020 | 14:30

Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik državnega zbora Igor Zorčič (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novo mesto je danes obiskal predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Po delovnem srečanju z županom Gregorjem Macedonijem na rotovžu, ki mu je predstavil aktualne projekte v novomeški občini, je obiskal krajevno skupnost Bučna vas, kjer je bilo v ospredju pogovorov življenje z romsko skupnostjo, in Olimpijski center Novo mesto v Češči vasi.

Ob zaključku je Zorčič dejal, da je bil današnji obisk eden prvih po začetku epidemije, njegov namen pa, »da se zakonodajna služba približa tudi lokalnim skupnostim in regijam, da se s pozicije predsednika državnega zbora prepričam o situaciji na terenu, o delovanju občin in pogledih, ki konec koncev zadevajo tudi delo državnega zbora«.

Ugotovil je, da je občina Novo mesto svetel zgled, po katerem se lahko zgleduje marsikatera druga občina, z vrsto uspešnih projektov eni strani in na drugi strani z zadevami, ki so odprte in ki jih je treba reševati tudi na državni ravni. Pri tem je omenil infrastrukturne projekte in južni krak tretje razvojne osi, na kateri se, kot je dejal, sicer dela, bi pa gotovo bil dobrodošel še nekoliko večji pospešek pri njegovi izvedbi.

Z županom Macedonijem sta se pogovarjala tudi o sobivanju z romsko skupnostjo in se strinjala, da bi morala država s podzakonskim akti in zakonodajo bolj intenzivno pristopiti k reševanju te teme, ki zadeva številne krajane okoliških vasi največjega novomeškega romskega naselja Žabjak-Brezje.

Macedoni je dodal, da je občina v preteklih letih skupaj z državo naredila pomemben korak v prostorskem delu, saj je bil sprejet občinski prostorski načrt, ki je omogočal tudi komunalno opremljanje. To pravkar poteka, začeli pa bodo tudi s prenovo državne ceste ob romskem naselju, ki bo zagotovila večjo prometno varnost. »Kot enega največjih izzivov v naši občini ocenjujemo ravno, kako Rome vključiti v lokalno in širše v regionalno druženje in skupnost. Gre za številne izzive, kako povezati državno politiko na področju sociale, delovno-pravne zakonodaje, varnosti in izobraževanja, in v tem smislu smo danes tudi seznanili predsednika državnega zbora,« pravi Macedoni.

Zorčič je po ogledu Olimpijskega centra pri Češči vasi ocenil, da ta prinaša dobre obete za razvoj kolesarstva in atletike ter novomeškega in širšega regijskega športa nasploh. Dodal je, da bi bila pomoč države dobrodošla pri njegovem razvoju in njegovih nekaterih nadgradnjah.

M. Ž.

