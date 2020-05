Pogorel čebelnjak, zagorelo v kuhinji, onesnaženje Krke

21.5.2020 | 18:40

Ilustrativna fotografija

Okoli 13. ure so na reki Krki ob Šmarješki cesti v Novem mestu opazili neznano belo snov. Gasilci GRC Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da bela snov v reko priteka iz jaška. Obveščeni so bili policisti ter inšpektor za okolje in prostor, ki bodo raziskali vzrok onesnaženja.

Malo po 14. uri je v Livoldu, občina Kočevje, gorel čebelnjak. Gasilci PGD Livold in Kočevje so čebelnjak v izmeri 4 x 2,5 metra, v katerem je pogorelo 26 panjev, pogasili.

Okoli 14. ure so na pomoč poklicali iz Jablanice, občina Sevnica, kjer je zagorela kuhinjska napa v kuhinji stanovanjskega objekta. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica in PGD Boštanj, ki so opravili tudi pregled kuhinje s termovizijsko kamero.

Dopoldne so gasilci PGD Sevnica opravili tudi dezinfekcijo javnih površin na območju Doma za ostarele občane Impoljca in Loka ter Zdravstvenega doma Sevnica na površini približno 6500 kvadratnih metrov.

B. B.