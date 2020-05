S tovornjakom v pešca

22.5.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.09 uri je na Straški cesti v Novem mestu voznik s tovornim vozilom poškodoval pešca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP APNENIK izvod APNENIK med 9:00 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dvor med 7.30 in 9. uro, na območju TP Malence med 10. in 12. uro ter na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Rožno vas - Srbotno med 8. in 10.30 uro in na območju TP Koprivnica Kladje med 11. in 13.30 uro.

M. K.