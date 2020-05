Zastoj pred mejnim prehodom

22.5.2020 | 07:45

Kolona vozil v središču Metlike včeraj popoldne na cesti proti mejnemu prehodu (Foto: M. L.)

Metlika - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste danes zjutraj ni bilo daljšega čakanja na mejnih prehodih.

Včeraj so vozniki osebnih vozil in tovornjakov čakali na prehod meje daljši čas. Zastoj je bil tudi pred mejnim prehodom Metlika. Vozniki so bili disciplinirani, saj so vozila in tovornjaki vsaj v začetku kolone, ki je bil že pred glavnim semaforiziranim križiščem v središču mesta, čakali zunaj križišča.

Čakalna doba za prestop meje v Metliki je bila do ene ure. Vozila, med katerimi so bili tudi avtodomi s tujimi registrskimi oznakami, križišča niso zapolnili, medtem ko so naprej skozi Metliko vozili v strnjeni koloni. Nekateri vozniki so obračali na cesti. Kolona je oteževala vključevanje v promet s stranskih cest v mestu.

M. L.