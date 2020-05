Nastja Vidmar in Andrej Detela gosta Novomeške poDmladi

22.5.2020 | 08:45

Pogovor v parku za knjižnico je z Nastjo Vidmar (v sredini) in Andrejem Detelo vodila Carmen L. Oven (na levi).

Nastja Vidmar s svojim pesniškim prvencem Kontemplacije ob svoji slikarski razstavi v Čajarni, ki je tu še vedno na ogled.

Novo mesto - V parku Rastoče knjige ob Knjižnici Mirana Jarca je včeraj popoldne potekal zanimiv kulturni dogodek v jubilejnem letu dolenjske prestolnice 100 let novomeške pomladi.

Gostja prvega srečanja iz cikla pogovornih večerov Novomeška PoDmlad, ki jih pripravljata Mestna občina Novo mesto in Knjižnica Mirana Jarca, sta bila Nastja Vidmar iz Dolenjskih Toplic, pesnica mlajše generacije, ki je pred kratkim izdala svoj pesniški prvenec z naslovom Kontemplacije, ter dr. Andrej Detela iz Ljubljane, pisatelj, fizik in izumitelj, ki je v knjigi prispeval spremno besedo.

Menda je to bil prvi kulturni dogodek ob koncu epidemije koronavirusa v Novem mestu po dobrih dveh mesecih izolacije in obisk je bil temu primeren - literarnega večera, ki ga je vodila Carmen L. Oven, se je udeležilo okrog dvajset ljubiteljev poezije in glasbe, ki so se posedli na primerni razdalji. Za glasbene dodatke je poskrbel Detela.

Nastja Vidmar je predstavila svoj pesniški prvenec Kontemplacije, ki ga je nedavno izdala v samozaložbi. Mag. politologije se že vrsto let ukvarja s pisanjem literature, od kratkih zgodb, esejev do poezije - piše sicer tudi znanstvene članke - a poezija ji je glavna ekspresija. Kot je povedal Andrej Detela, Nastjine pesmi izražajo iskrenost, premorejo izpovedno in simbolno moč ter duhovno metaforiko. V knjigi jih je razdelila v štiri sklope po deset pesmi: Pomlad - rojstvo, Poletje - iskanje, Jesen - rast, Zima - smrt, »kot koncept potovanje skozi življenje od rojstva do smrti in ponovnega rojstva. Smrt je le prehod, ne konec,« pravi avtorica, ki je socialno in intimno zelo angažirana družboslovka.

Jutri otvoritev fotografske razstave na Pumpenci

Nastja Vidmar

Zanimajo jo vzhodnjaški pristopi k življenju, različne tehnike nekonvencionalnega zdravljenja, meditacija, sanje, je pa tudi aktivistka, športnica in glasbenica - igra mnoge instrumente in rada poje. Kot umetniški duši ji je blizu tudi likovna umetnost in v novomeški Čajarni je na ogled njena razstava.

Jutri, v soboto, se bo na Pumpenci predstavila s svojo prvo fotografsko razstavo z naslovom Črnobeli svet. Gre za deset fotografij, v katerih je v objektiv ujela svoja naključna opažanja, in jih prelila v črno-belo. Na otvoritvenem dogodku ob 17. uri se bo predstavila še kot glasbenica - ob kitarski spremljavi bo zapela celo eno svojo uglasbeno pesem.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija