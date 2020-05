Zdaj tudi elektronska vloga za pomoč ob rojstvu otroka

22.5.2020 | 18:05

Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je občanom kot ena izmed prvih občin omogočila elektronsko oddajo vlog na enotnem državnem portalu eUprava. Odslej lahko občani dostopajo do elektronske vloge za enkratno pomoč občine ob rojstvu otroka tako na portalu eUprava kot tudi na občinski spletni strani. V kratkem bodo elektronske vloge na voljo še za nekatere druge najpogostejše postopke, ki jih občani urejajo na občini, so sporočili iz rotovža. V novomeški občini so v lani za pomoč ob rojstvu otroka sicer namenili 75.900 evrov.

Poleg Mestne občine Novo mesto je oddaja tovrstnih vlog na voljo tudi v občinah Oplotnica in Velenje. Na portalu eUprava sicer lahko prebivalci vlagajo zahtevke za različne namene, denimo za prijavo prebivališča, podaljšanje prometnega dovoljenja in pridobitev potnega lista.

M. Ž.