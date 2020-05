Kosmina okrepil kamniški Calcit Volley

22.5.2020 | 10:00

Martin Kosmina (Foto: spletna stran MOK Krka)

Novo mesto, Kamnik - Dozdajšnji kapetan Krke Martin Kosmina bo prihodnji dve leti nosil dres odbojkarjev Calcit Volleyja. Kosmina, ki bo okrepil igralni položaj sprejemalca, bo ob Janu Brulcu in Mihi Bregarju tretji dolenjski odbojkar v Kamniku.

»Že v preteklosti smo se pogovarjali, da bi prestopil v Calcit Volley, to je bila tudi moja želja, zdaj pa je očitno le dozorel čas, da smo sklenili sodelovanje. Kot kaže, bom v ekipi med bolj izkušenimi igralci, zato upam, da bom vanjo prinesel določeno mero stabilnosti,« je po poročanju STA ob podpisu pogodbe dejal 28-letni Kosmina, ki odbojko igra že od svojega desetega leta. Do zdaj je bila Krka njegov edini klub.

»Po predčasnem koncu sezone sem se najprej spočil. Resda je bila krajša kot običajno, vendar je bila po svoje kar dolga. Zdaj že nekaj časa delam na telesni pripravljenosti, saj bo prihodnja sezona še napornejša, z žogo pa sem v stiku na igrišču na mivki. Tako ali tako načrtujem, da bom do začetka priprav veliko časa preživel na mivki, ali bo to tekmovalno ali ne, še ne vem, v vsakem primeru pa bo to za čisti užitek,« je še dejal 191 cm visoki odbojkar, s katerim so je kamniški klub dobil izkušenega in preverjenega prvoligaškega igralca.

M. Ž.