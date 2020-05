Zadrogiran napadel policiste, v avtu pa imel psa, ki ju je ukradel

Novomeška policista sta včeraj okoli 8. ure opravljala kontrolo prometa in na priključku avtoceste Novo mesto vzhod ustavila voznika osebnega avtomobila. Ob preverjanju v evidencah je bilo ugotovljeno, da gre za 35-letnega večkratnega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Med postopkom se je kršitelj nedostojno vedel, grozil je policistoma in ju napadel. K napadu na policista je pozival tudi dva psa pasme stafford, ki ju je prevažal v vozilu, vendar sta psa napadla kršitelja in ga lažje poškodovala. Policista sta zoper 35-letnega moškega uporabila prisilna sredstva, ga obvladala, psa pa zadržala do prihoda uslužbenca zavetišča.

V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da je kršitelj vozil avtomobil pod vplivom prepovedanih drog, hitri test je namreč potrdil prisotnost kokaina, amfetaminov, opiatov in prepovedane konoplje. Opravljanje strokovnega pregleda pa je odklonil. Ugotovili so tudi, da psa sta psa ukradena, saj je osumljenec pred časom vlomil v prostore zavetišča v okolici Novega mesta in ju odpeljal.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in maščevanje uradni osebi in tatvine. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Povzročitelj nesreče z dvema promiloma alkohola

Krški policisti so bili nekaj po 12. uri obveščeni, da naj bi na parkirišču v Krškem voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja. Po prihodu policistov se je 47-letni povzročitelj vrnil na kraj prometne nesreče. Policisti so med postopkom ugotovili, da je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,95 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, kar pa ni upošteval in je poskušal z vožnjo nadaljevati, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa za omenjene kršitve določa globo v višini 1860 evrov, vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Z 1,9 promili vijugal po cesti

Sinoči okoli 21. ure je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika Audija A6, ki naj bi po Kandijski cesti v Novem mestu vijugal po vozišču, večkrat zapeljal preko robnikov in ogrožal druge udeležence v prometu. Nevarnega voznika so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 59-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik brez vozniške in "napihal", avto brez registracije

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti okoli 15. ure ustavili voznika Ford fieste. Med postopkom so ugotovili, da 41-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,32 miligramov alkohola, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Ford fiesta so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli osem tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Trnovca (PP Metlika) in Kostanjevice na Krki (PP Krško) izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka in tremi državljani Alžirije še niso zaključeni.

