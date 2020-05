Okoljski minister Vizjak na obisku v Novem mestu

22.5.2020 | 14:35

Minister Andrej Vizjak si je ogledal deponijo podjetja Cerod v Leskovcu. (Foto: M. Ž.)

Nakopičena nepreveta odpadna embalaža.

Novo mesto - Dolenjsko prestolnico je danes obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Po delovnem srečanju z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem na rotovžu, kjer so mu predstavili aktualne novomeške projekte, problematiko odlaganja odpadkov in projekte na področju trajnostne mobilnosti, si je minister ogledal še deponijo podjetja Cerod v Leskovcu.

Tam mu je direktor podjetja Cerod Albin Kregar predstavil samo deponijo, napravo za obdela bioloških blat in načrte za izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov, direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič pa problematiko glede kopičenja neprevzete odpadne embalaže, ki jo trenutno rešuje interventni ukrep, ki ga je vlada uvrstila med popravke prvega t.i. protikoronskega zakona. Z njim so omogočili, da komunalna podjetja sama izberejo prevzemnika za embalažo na trgu, stroške prevzema, odvoza in obdelave pa bo krila država. Novomeška Komunala je razpis objavila v ponedeljek.

Minister Vizjak je izrazil upanje, da bo do podpisa pogodbe z izbranim prevzemnikom prišlo nekje v začetku prihodnjega meseca. Tako pričakuje, da se bo problematika nakopičene odpadne embalaže v skladiščih izvajalcev javnih služb postopoma uredila ne le v Novem mestu, ampak po celotni Sloveniji. »V naslednjem letu pa pripravljamo sistemsko ureditev tega vprašanja na način, da bodo, tako kot je bilo do preteklega leta, za to plačevali tisti, ki dajejo embalažo na trg,« je dejal.

Sicer dolgoročno rešitev vidi v lastni energetski izrabi odpadkov, saj je trenutni izvoz odpadne embalaže strateško slaba rešitev. »Zagovarjam samozadostnost Slovenije tudi na tem področju. Ministrstvo je že izvedlo javne pozive občinam, ki so izrazile interes, da bi to uredile na svojih območjih, zlasti tam, kjer gre za tudi za odjem toplote. Termične obdelave odpadkov namreč dajejo možnost proizvodnje električne energije in toplote,« je menil in dodal, da je interes izrazilo kar nekaj občin, ki imajo konkretne predloge. »Mi bomo šli in smo že šli nasproti in bomo od primera do primera oblikovali posebne poslovne modele, pri čemer bo večinski kapital javni, kar bo tudi zagotovilo za odgovorno ravnanje v takšni termični obdelavi z minimalnimi emisijami. Mi govorimo o avstrijskem standardu, torej na nivoju emisij, kot ga imajo sežigalnice v Avstriji sredi urbanih naselij. Mislim da je to edina prava pot.«

Več o tem in pa tudi, kaj dejal okoli gradnje južnega kraka tretje razvojne osi v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.

