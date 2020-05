Trčila tri vozila, trije poškodovani

22.5.2020 | 19:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 15.44 je na Prvomajski cesti v Šentjerneju prišlo do trčenja treh osebnih vozil. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ena od teh lažje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, prenesli dve poškodovani osebi iz vozila do reševalne vozila, očistili cestišče in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Njihovi brežiški kolegi so bili ob 6.41 obveščeni, da sta na glavni cesti Boštanj-Krško pri naselju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, preprečili iztekanje motornih tekočin, očistili cestišče in izvlekli vozilo nazaj na vozišče. Poškodovanih ni bilo.

Našli onemoglo osebo

Ob 11.28 so v Bušeči vasi, občina Brežice, gasilci iz PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna in notranja vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Pomagali so reševalcem NMP Brežice pri prenosu osebe do reševalnega vozila.

R. N.