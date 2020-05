Minister Vrtovec o gradnji drugega bloka krške nuklearke

23.5.2020 | 09:00

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je bil včeraj v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka na delovnem obisku v družbah GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. (Foto: spletna stran ministrstva za infrastrukturo)

Krško - Potrebno bo narediti vse potrebne ekonomske in druge, zlasti strokovne analize, in šele na podlagi teh bo mogoče najkasneje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev o izgradnji drugega bloka krške nuklearke, je včeraj ob obisku Nuklearne elektrarne Krško (NEK) dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sicer je podpornik jedrske opcije, je dodal.

Vrtovec je nadaljeval, da bi bilo sicer kakršnokoli prejudiciranje glede odločitve o gradnji drugega jedrskega bloka, dokler ne bodo rešena vprašanja oz. izvedeni ključni projekti, ki bi omogočili dolgoročno varno obratovanje NEK, tvegano in neodgovorno.

Pri tem je opozoril na izgradnjo skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Vrbini, ki naj bi ga vlada po njegovem uvrstila med t. i. "ready to go" projekte, torej projekte, pripravljene na izvedbo.

Dotaknil se je tudi težave, ki jo je povzročila ugoditev sodišča tožbi nevladnih okoljskih organizacij, ki so zahtevale, da bi moral Arso pri odobritvi 20-letnega podaljšanja delovanja nuklearke vnovič presojati o njenih vplivih na okolje. Z morebitno odločitvijo Arsa, da je vnovično presojanje potrebno, bi se namreč ta postopek lahko zavlekel prek leta 2023, ko poteče življenjska doba nuklearke.

Vrtovec je ob tem vprašanju odgovoril, da je prepričan, da bo Arso "sprejel modro odločitev" in da imajo v primeru, če bi padla odločitev, da morajo omenjeno presojo izvesti vnovič, na ministrstvu pripravljene rezervne scenarije.

To je potrdil tudi generalni direktor GEN energije Martin Novšak, ki je prepričan, da lahko v primeru odločitve Arsa, da je vnovična presoja vplivov Neka na okolje potrebna, potrebne postopke izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost in predvsem koristnost NEK.

Vrtovec je sicer zagotovil, da se ministrstvo in vlada zavedata vseh izzivov v povezavi z jedrsko energijo, "Slovenija pa je in bo država z jedrsko opcijo". Temeljno vodilo pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji je sicer nizkoogljično in varno obratovanje jedrskih objektov ter priprava usmeritev za vse potrebne odločitve o prihodnji rabi jedrske energije, je pristavil.

Minister se je tudi zavzel za čim hitrejši začetek izgradnje omenjenega skladišča za radioaktivne odpadke v Vrbini, ki se zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel.

"Država mora biti učinkovita, zato ne smemo dopustiti, da se nekateri projekti nerazumno dolgo vlečejo. Prav zaradi tega bomo morali s spremembo zakonodaje pospešiti postopke umeščanja v prostor vseh infrastrukturnih projektov," je še dejal Vrtovec.

Predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman je ob ministrovem obisku ocenil, da je obisk izpolnil njihova pričakovanja. Imeli so namreč priložnost predstaviti svoje prioritete in prihajajoče izzive. Veseli pa ga, da so pogledi in stališča vodstva Neka in ministra usklajeni glede prednostnih nalog in da se vsi skupaj zavzemajo, da pridejo do cilja pravočasno in zagotovijo predpogoje za dolgoročno delovanje krške nuklearke, je še dejal Rožman.

Vrtovec se je sicer med današnjim delovnim obiskom sestal z vodstvom družbe GEN energija, ki med drugimi energetskimi družbami upravlja slovensko polovico krške nuklearke. Obisk je nadaljeval s pogovorom z vodstvom NEK in ga končal z njenim ogledom.

STA