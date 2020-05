Zagorelo kombinirano vozilo

23.5.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Ob 22.03 je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo kombinirano vozilo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Njihovi brežiški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da so včeraj bo 18. uri na Drožanjski cesti v Sevnici posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Ob pa je 19.40 je posadka s helikopterjem SV z medicinsko ekipo in inkubatorjem na krovu poletela v Brežice in iz tamkajšnje bolnišnice prepeljala otroka v ljubljanski UKC.

R. N.