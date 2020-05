Na parket znova stopile tudi novomeške košarkarice

23.5.2020 | 11:00

Novo mesto - Tudi košarkarice Krke so po več kot dvomesečnem premoru znova začele trenirati. Dekleta so v času epidemije novega koronavirusa vadile individualno doma po navodilih trenerjev, zdaj pa so znova stopile na parket dvorane Marof.

Sezona pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije je sicer zaključena. Zveza je določila vrstne rede ekip v vseh kategorijah. Selekcija mlajših deklet U-13, ki je tik pred prekinitvijo osvojila naslov podprvakinj v mini pokalu Slovenije, je zasedla končno četrto mesto v državnem prvenstvu. »Prekinitev prvenstva je najmanj odgovarjala prav tej selekciji, saj je bila ekipa v velikem vzponu in tudi ena izmed kandidatk za osvojitev naslova državnih prvakinj,« sporočajo s kluba.

Tudi selekciji starejših deklet U-15 prekinitev ni šla na roke, imele so namreč vse možnosti za uvrstitev na zaključni turnir, tako pa so prvenstvo končale na petem mestu. Končna uvrstitev kadetinj je šesto mesto, mladinke pa so končale na dvanajstem mestu v državnem prvenstvu, še dodajajo.

Članice v mednarodni Extra ligi še niso dokončno končale sezone. Vodstvo lige si je zadalo cilj, da izpelje zaključni turnir četverice, pa čeprav pred začetkom naslednje sezone v mesecu septembru. Članska ekipa si je že zagotovili nastop na tem turnirju.

R. N., foto: ŽKK Krka

