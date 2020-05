Župani skupaj za modernizacijo regionalne ceste

23.5.2020 | 18:00

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Na pobudo sevniškega župana Srečka Ocvirka so se pred dnevi na delovnem sestanku v kulturni dvorani srečali župani občin Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert in Trebnje, pridružila sta se jim tudi poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Blaž Pavlin. Kot sporočajo s sevniške občine, so med drugim razpravljali in se na koncu dogovorili, da bodo v naslednjih mesecih izoblikovali skupno pobudo za modernizacijo regionalne ceste Trebnje–Mokronog–Boštanj, ki jo bodo nato naslovili na vlado.

Omejena regionalna ceste je namreč zelo obremenjena tudi s tovornim prometom, saj je to glavna prometna povezava v Mirnski dolini. Modernizacija ceste bi po njihovem mnenju učinkovito prispevala k gospodarskem razvoju celotnega območja, večji prometni varnosti in pretočnosti prometa ter še dodatno povezala kraje Mirnske doline, so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.