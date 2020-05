Uredili bodo osem odsekov lokalnih cest in poti

23.5.2020 | 10:00

Župan Anton Maver je včeraj s predstavnikom podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Alešem Zavirškom in direktorjem podjetje KOP Brežice Dejanom Bibičem podpisal pogodbe za ureditev osmih odsekov v skupni višini 173.000 evrov.

Mokronog - Občina Mokronog – Trebelno, ki se razprostira na 74 kvadratnih kilometrih površine, ima okoli 156 kilometrov občinskih cest in več kot 60 kilometrov gozdnih poti. Letos za ureditev cestne infrastrukture skupaj namenja 400.000 evrov, kar je nekoliko več kot v preteklih letih, ko je bila v ospredju predvsem gradnja šolske infrastrukture. Župan Anton Maver je včeraj s predstavnikom podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Alešem Zavirškom in direktorjem podjetje KOP Brežice Dejanom Bibičem podpisal pogodbe za ureditev osmih odsekov v skupni višini 173.000 evrov.

Na podlagi včeraj podpisanih pogodb bodo dela potekala na skupaj skoraj treh kilometrih cest, in sicer na odsekih lokalnih cest Puščava–Hrastovica, Ornuška vas–Češnjice pri Trebelnem ter Dolenje Laknice, na odsekih javnih poti v Hrastovici in Pugledu, uredili bodo tudi dostopno cesto ob teniškem igrišču v Mokronogu, povezovalno cesto pri Strelovem turnu, asfaltirali javno površino na Veliki Strmici in del javne poti v Bitovski gori (pomemben delež financiranja asfalterskih del v Bitovski gori bodo imeli tudi občani, zato bo občina v drugi fazi uredila cesto v celoti). Podjetje Komunalne gradnje bo izvedlo vsa gradbena dela, podjetje KOP Brežice pa predvideva asfalterska dela zaključiti do 15. septembra.

Občina bo z ureditvijo omenjenih odsekov izboljšala tehnične karakteristike cest, prometno varnost, prevoznost in tudi povezanost med kraji. »Uredili bomo tiste odseke, ki so najbolj potrebni obnove. Najbolj se velim, da je prišel na vrsto odsek Puščava-Hrastovica. Gre za 1,3 kilometra dolg odsek, ki je zaradi gostega tranzita zelo uničen, povezuje pa občino Sevnica z našo in sosednjo šentrupertsko občino,« pravi Maver.

Dodaja še, da so cene gradbenih in asfalterskih del trenutno na trgu nekoliko nižje, kot so pričakovali, zato se nadeja, da bodo lahko uredili še nekatere dodatne odseke občinskih cest, ki jih letos sicer niso načrtovali. »Tudi urejanja teh odsekov se bomo lotili sistematično glede na potrebe,« zatrjuje.

Besedilo in fotografije: R. N.

