Predvidena popolna zapora odseka

23.5.2020 | 11:45

Odsek lokalne ceste od Trebnjega do Grmade je precej dotrajan, zato ga bodo obnovili. (Foto: R. N.)

Grmada - Občina Trebnje bo obnovila nekaj manj kot 400 m odsek lokalne ceste Trebnje-Grmada, ki je že precej dotrajan, zato je oteženo tudi njegovo vzdrževanje, poleg tega zaradi neustreznega odvodnjavanja nastajajo poškodbe cestišča. Kot je za naš časopis dejal Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, so kot najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu, na katerega se je javilo kar devet ponudnikov, izbrali Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc iz Zidanega Mostu s podizvajalcem podjetjem Nivig iz Šoštanja. Ocenjena vrednost projekta je znašala 160.000 evrov, njihova ponudba pa je bila za okoli 40.000 evrov nižja.

Cesta, ki se od Trebnjega vzpenja proti Grmadi in se nato spusti navzdol do Dobrniča, je dokaj prometna, saj jo številni uporabljajo kot bližnjico, redki gredo okoli hriba mimo Knežje vasi in Železnega. Iz trebanjske smeri je do sredine klanca že nov asfalt, zdaj pa bodo od tam naprej uredili odsek skorajda do vasi Grmada. »Gre za rekonstrukcijo ceste, ki jo bomo tako vertikalno kot horizontalno uredili. Po novem bo naklon bolj enakomeren, uredili bomo tudi odvodnjavanje, poleg tega je predvideno, da bomo cesto, ki je zdaj široka štiri metre, razširili za poldrugi meter,« pojasnjuje Zakrajšek, ki ob tem dodaja, da bo izbrani izvajalec z deli najverjetneje začel v začetku naslednjega meseca, zaključek pa je predviden do konca avgusta. Naložbo, ki bo precej izboljšala prometno varnost in povezanost med kraji, bo občina pokrila z denarjem iz proračuna. Ker gre za precej prometno cesto, je v tem času predvidena popolna zapora prometa, obvoz bo urejen.

Občina se bo v naslednjih tednih lotila tudi preplastitve nekaterih odsekov lokalnih cest. V kratkem bo tudi objavila razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo približno pol kilometra gozdne ceste Dolenje Ponikve-Travnice, s katero bodo lastnikom tamkajšnjih gozdov omogočili lažji dostop do njihovih parcel.

R. N.