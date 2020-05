V petek znova brez novih okužb in smrtnih primerov

23.5.2020 | 13:30

V petek so opravili 677 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pozitiven ni bil noben vzorec. Prav tako ni umrl nihče s covidom-19, piše na spletni strani vlade. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 19 bolnikov s covidom-19, od tega so bili štirje na oddelkih za intenzivno terapijo. Dva bolnika pa so odpustili v domačo oskrbo.

V Sloveniji so doslej opravili 74.419 testiranj, število potrjenih okužb pa ostaja pri 1468. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 280 bolnikov s covidom-19.

R. N.