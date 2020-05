FOTO: Že peta in največja kopa v Zloganju doslej

23.5.2020 | 16:50

Okrog dva tedna bodo zdaj v Zloganjih kuhali oglje. Danes so prižgali največjo kopo doslej pri njih.

Nova informativna tabla o oglarstvu.

Mojster kuhanja oglja Martin Juršič, ki bo vsak dan obiskoval kopo v Zloganjah in bdel, da bo vse potekalo v redu.

Ob kopi v Zloganjah (od leve proti desni): Sandi Andrejčič, Jože Prah, Peter Misja, Niko Rainer in Jože Kapler.

Škocjanski rogisti so radi popestrili dogodek.

Jože Prah

Pridne gospodinje so poskrbele za odličen divjačinski golaž.

Zloganje pri Škocjanu - Po zaslugi pridnih vaščanov, članov Oglarske sekcije Zloganje, ki deluje v okviru Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem, ter Društva oglarjev Slovenije je danes dopoldne za vasjo že peto leto zapored zagorela kopa.

Po stoletni tradiciji, da kopo prižge ženska, je tokrat ta čast pripadla pridnim ženskam in gospodinjam iz vasi Zloganje, ki so tudi tokrat poskrbele za izvrstno postrežbo in ki podpirajo svoje moške, da lahko prosti čas namenijo pripravi vsega potrebnega za kopo. Ta zahteva veliko priprav in dela, a je skupnost tudi povezala, kar je res pohvalno.

Kot je povedal predsednik oglarske sekcije Matej Krmc, so vsako leto v vasi z zaslužkom od oglja kaj pridobili oz. postorili: uredili so otroška igrala, kupili defibrilator, pri vsakem hidrantu uredili gasilske omarice in jih še dopolnili, nabavili oglarske uniforme ter se vsako leto odpravili na izlet. Za kaj bodo denar namenili letos, še ne vedo, a nekaj se bo že našlo.

Letošnja kopa, ki bo gorela od 12 do 14 dni, da bo lepo dogorela, je največja doslej. Zanjo so porabili okrog 70 kubičnih metrov drv, v glavnem bukve in gabra. Les so dobili s čiščenjem občinskih gozdov, Zagraškega loga v škocjanski občini, nekaj so jim ga pripeljali tudi iz Družbe slovenskih državnih gozdov. Kot je povedal mentor kope Martin Juršič, ki dela s škocjanskimi oglarji že od vsega začetka in je navdušen nad njihovo pridnostjo, požrtvovalnostjo in zagnanostjo, bo kopa dala do sedem ton oglja - če bo seveda šlo vse po sreči.

Zloganjski oglarji so ob cesti poskrbeli tudi za postavitev informativne table o oglarstvu.

Na otvoritveni slovesnosti, ki so jo popestrili škocjanski rogisti in Bučenski ramplači, so oglarji iz Zloganja prejeli lesen kipec oglarja, delo umetnika Braneta Žunića, ki ga vsako leto v hrambo prejme drugo oglarsko društvo. Izročili so ga podpredsednik oglarske sekcije Sandiju Andrejčiču.

Ta se je zahvalil mnogim članom društva za zagnano delo, sicer pa so na dogodku spregovorili še: škocjanski župan Jože Kapler, predsednik Društva oglarjev Slovenije Jože Prah, vodja brežiške območne enote Zavoda za gozdove Niko Rainer, župan Občine Podčetrtek in podpredsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, Janez Levstek iz Družbe slovenski državni gozdovi ter Mitja Dolinšek iz Društva oglarjev Dole.

Prižig kope v Zloganju je potekal v tednu slovenskih gozdov, ko poudarjajo predvsem gozdni bonton oziroma spoštovanje pravic lastnikov gozdov in opozorjajo na trenutno pereča problema vožnje v naravnem okolju in obiskovanja gozdnih zavarovanih območij. Obenem je letos tudi mednarodno leto zdravilnih rastlin ter leto biotske pestrosti, je povedal Prah.

Zbrani so se po prižigu še radi zadržali v krasnem naravnem amfiteatru ob kopi v Zloganjah, kjer so gostitelji znova poskrbeli za dobro postrežbo - od divjačinskega golaža do sladic.

Naslednje leto bo vseslovensko srečanje oglarjev potekalo v Oglarski deželi - Dole pri Litiji. Vsi upajo, da bodo takrat razmere že drugačne in bo dogodek lahko bolj obiskan - tokrat je bilo treba upoštevati omejitve zaradi koranavirusa in epidemije.

Besedilo in foto: L. Markelj

