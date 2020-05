V Temenici opazili več poginjenih rib

23.5.2020 | 19:00

Slike je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 20.15 so pri kraju Grm v reki Temenici, občina Trebnje, opazili večje število poginjenih rib. Tekom današnjega dneva so ribiči poskrbeli za njihov odvoz, policisti pa so opravili ogled kraja dogodka. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok onesnaženja in višino škode, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.