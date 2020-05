Nesreča na avtocesti

24.5.2020 | 08:35

Malo po 3. uri ponoči se je na avtocesti Ljubljana—Obrežje pri izvozu Novo mesto – vzhod prevrnilo osebno vozilo. V nesreči se je poškodoval voznik. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so stabilizirali vozilo, zavarovali mesto nesreče, iz vozila s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega ter pomagali delavcem DARS-a in vlečne službe.

B. B.