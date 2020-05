Z avtodomom po Evropi, obstala v Sevnici

24.5.2020 | 09:40

Henri in Niina

Finca pod gradom

Sevnica - Pred dvema letoma sta mlada Finca, grafična oblikovalka Niina Yletyinen in 36-letni fotograf Henri Kuusisto, prodala vse premoženje na Finskem ter kupila zelo star kombi in ga pred kakšnim letom temeljito obnovila v zanju udoben avtodom. Ker sta v osmih letih skupnega življenja družno prekrižarila lep kos sveta, sta se odločila, da bo nomadsko življenje njun življenjski slog, da bi živela preprosto, v naravi.

Usoda (pandemija) je hotela, da se je njuno prvo popotovanje po Evropi z avtodomom, ko so zaprli meje, končalo v Sevnici, na postajališču pod sevniškim gradom. Ker so domačimi zelo prijazni z njima, odstopili so jima celo zemljo za manjši zelenjavni vrt, pravita, da se že počutita skoraj kot doma in bi najraje kar ostala v Sevnici.

Henri in Niina z avtodomom od kraja do kraja potujeta počasi, pretežno po lokalnih cestah, že skoraj pol leta. V Sevnici sta že dobra dva meseca. Henri pravi, da sta posadila 15 različnih vrtnin in uživata, ko že tri tedne opazujeta, kako lepo uspevajo. Zato razmišljata, da bi v Sevnici tudi ostala, če bosta našla še nekaj zemlje, da bi lahko pridelovala hrano in še naprej potovala po Evropi. »Že, ko sva zapuščala Finsko, sva domnevala, da bi lahko bila prav Slovenija najboljši kraj, kjer bi lahko živela in pridelala nekaj zdrave hrane. Zdaj sva ugotovila, da je tudi v trgovinah dovolj naravno pridelane hrane. Ljudje so tukaj zelo prijazni. Niti z enim nismo imeli težav, vsi sprašujejo, ali kaj potrebujemo,« pravi Henri, ki je 18 let vegan, Niina pa kakšno leto manj; čeprav pravita, da nista čisto prava vegana, saj rada uživata, jesta med, ki pa je živalskega izvora.

»Tu sva resnično sredi narave in je čudovito. Tudi naš kuža Reino je rad v naravi. Tukajšnji način življenja nam ustreza, saj veliko ljudi vrtnari,« pravi Niina.

V Kataloniji sta se odločila, da bo potovanje postalo njun način življenja in prodala manjše stanovanje, ki sta ga imela. »Večjo hišo imaš, večje so težave. V manjši hiši so ljudje bolj povezani, več se pogovarjajo, ne gledajo toliko TV, PC, tablice, mobija. Tu v avtomobilu nimava internetne povezave, ker to ni dobro za zdravje. Kadar hočeva vzpostaviti videopovezavo ali ko prenašava oziroma pošiljava večje dokumente, datoteke, greva nekaj metrov proti gradu, kjer je dober Wi-Fi. Najin življenjski slog je precej drugačen, kot ga je vajena večina, za naju pa je to normalno, uživava, da se veliko pogovarjava, živiva v naravi in z njo. Na teh slabih petih kvadratnih metrih imava vse: kopalnico, dnevno sobo, kuhinjo, posteljo,« pojasnjujeta Niina in Henri.

Ko sta odhajala, nista vedela nič o koroni. Zdaj je ta postala priložnost, da razmislimo, ali res potrebujemo toliko različnega blaga, reči, ki jih nato kmalu zavržemo in dodatno obremenimo okolje, ne le s proizvodnjo blaga samega. »Morali bi nekoliko upočasniti življenje, tako kot se je moral promet, da si bo okolje opomoglo. Od narave preveč jemljemo in ji premalo vračamo, ne mislimo dovolj, kako bodo lahko živele naslednje generacije. Tu okoli nama je všeč, ker ne kosijo trave, lahko opazujeva metulje, čebele, poslušava žvrgolenje ptic. Zima tu ni tako mrzla in dolga kot na Finskem. Ko sem poklicala mamo, je bila tam še zima, pri nas pa imamo pomlad, bolj podobno poletju. Živiva skromno in nama nič ne manjka.«

Simpatičnima Fincema v Sevnici družbo dela tudi kuža Reino, ki je tu že potreboval pomoč veterinarja. Star je približno osem let, toliko kot njuna zakonska zveza. Spoznala sta se na popotovanju po Norveški, nato sta bila skupaj še marsikje po svetu, tudi v Barceloni.

»V Slovenijo sva prišla, ko sva jo spoznala na fotografijah na internetu, da ima veliko čistih, modrih rek in gora, kakršnih ne poznamo na Finskem. Tu je energija resnično močna, narava je res bogata. Še nikjer nisva slišala toliko ptic, videla toliko metuljev. Čudovito je!« zatrjujeta. Henri je bil že v 30 državah, tudi na Japonskem in v Egiptu, skupaj sta obiskala že okoli 25 držav. Ne mudi se jima, nimata urnika, ker hočeta povsod dobro spoznati naravo in ljudi.

»Slovenija je na odlični geografski lokaciji, vse je zelo blizu, dobra iztočnica za potovanja po Evropi. V Sloveniji bi se ustalila, ker so podnebne razmere takšne, dovolj je toplo, da bi si lahko pridelovala zdravo hrano.«

Henri in Niina izmenjujeta svoje izkušnje in pogled na svet na Instagramu. Od prodaje grafično urejenih fotografij na spletu se tudi preživljata. S svojimi domačimi v dežel tisočerih jezer, kot je sinonim za Finsko, sta dokaj pogosto v stiku. Henrijevo rojstno mesto je Kerava, mesto blizu znanega letališča Vanda, kakšnih 35 kilometrov oddaljeno od glavnega mesta Helsinki. Henri ima doma starejšega in mlajšega brata ter mlajši sestri. Niina ima na Finskem še starejši sestri. »Moja mati je živela v družini z desetimi člani v hiši z 90 kvadratnimi metri. Na severu Finske so manjše hiše, tudi zaradi lažjega ogrevanja,« še doda Henri.

Besedilo in fotografiji: Pavel Perc