Padel v Kolpo, niso ga našli

25.5.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.43 uri je na Vinici, občina Črnomelj, moški z jezu padel v reko Kolpo. Gasilci PGD Črnomelj so s čolnom preiskali reko Kolpo od jezu na Vinici proti naselju Zilje. Pogrešanega niso našli.

Ob 9. so na Kolodvorski ulici v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča da bo danes od 14:00 do 16:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu Ločka, Majer in Gostilna Muller.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA in TP VODOVOD RATEŽ;

- od 12:00 do 14:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG, TP MIHOVO, TP GOR. IVAN DOL, TP TIČNICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6:30 do 8:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu CANKARJEVA 19.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Dol izvod Leskovce med 8:00 in 10:00 uro in za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje trg med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.