V Brezju metali kamenje v gasilski avto

25.5.2020 | 07:30

V petek ponoči so gasilci posredovali v Brezju v bližini Novega mesta zaradi prijave o gorečem kombiju. Na kraju so policisti ugotovili, da je kombi zažgal 34-letni lastnik. Zaradi močnega zadimljenja bodo za 34-letnika uvedli postopek o prekršku. Ko so gasilci zapuščali naselje, so jim začeli v gasilsko vozilo metati kamenje – kasneje so ugotovili, da so jim s tem poškodovali dve dvižni roleti in povzročili za nekaj sto evrov škode.

Odkrili ukraden tovornjak in osebni avtomobil

Policisti na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje so v petek dopoldne zasegli osebni avtomobil Mercedes Benz, serije E. V postopku mejne kontrole so ugotovili, da je bil avto leta 2017 ukraden v Franciji, naložen pa je bil na tovornjaku za prevoz vozil, ki je izstopal iz Slovenije.

V noči iz nedelje na ponedeljek so prav tako na izstopu iz Slovenije zasegli tovorno vozilo Mercedes Benz Actros, ker so v postopku mejne kontrole ugotovili, da vozilo preko Interpola išče policija BIH, kjer je bil leta 2015 ukraden. Voznik, sicer državljan Slovenije, je nameraval tovornjak odpeljali v Srbijo, podjetju, ki naj bi ga kupilo od slovenskega podjetja. Okoliščine primera policisti še preiskujejo.

Iz vikenda odnesli rabljena oblačila

Krški policisti so v soboto opravili ogled vloma v vikend v Zaborštu. Po prvih ugotovitvah so neznanci odnesli nekaj rabljenih oblačil, pred tem pa razbili steklo na oknu, da so lahko vstopili. Povzročili naj bi za nekaj deset evrov škode.

Ključi v avtu, pa so ju ukradli

V nedeljo zjutraj so novomeški policisti obravnavali odvzem neregistriranega osebnega avtomobila Renault Clio, ki so ga neznanci s ključi, ki so bili v avtomobilu, odpeljali ponoči.

Črnomaljski policisti pa so obravnavali odvzem osebnega avtomobila v Svibniku. Šlo je za starejšega golfa, kabrioleta, serije I. Tudi v tem primeru so bili kontaktni ključi v vozilu. Obe vozili so policisti odkrili v Ljubljani (eno dopoldne, drugo zvečer). Za storilci še poizvedujejo.

Odkrili ilegalce pri Vojni vasi, v Potoku pri Straži in Stari Lipi

V petek popoldne so pri Vojni vasi policisti prijeli dva državljana Maroka, še enega pa zvečer, neka pred enajsto uro, v bližini Potoka pri Straži. V nedeljo dopoldne, med deveto in dvanajsto uro, so na območju Stare Lipe (območje policijske postaje Črnomelj) prijeli šest domnevnih državljanov Maroka, ki so po prvih ugotovitvah državno mejo prestopili nezakonito. Policijski postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

Na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so v nedeljo dopoldne pri mejni kontroli tovornega vozila na zabojniku odkrili domnevnega državljana Maroka, ki se je tako hotel izmakniti mejni kontroli. Izročili so ga hrvaškim policistom.

