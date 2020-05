Vaščani Zavinka se zaradi migrantov ne počutijo več varne

25.5.2020 | 09:00

Babica Marija Bohte in vnuk Amadej Vovk živita v zadnji hiši ob gozdu v vasi Zavinek.

Iz gozda za vasjo se ponoči pritihotapijo ilegalni migranti in prečkajo vas Zavinek.

Jože Kapler

Zavinek pri Škocjanu - Migranti dnevno nezakonito prehajajo državno mejo, o čemer govorijo tudi poročila Policijske uprave Novo mesto.

Vse več ilegalcev zadnje tedne opažajo v dolenjski vasici Zavinek v škocjanski občini, kjer domačini ne spijo več v miru. Migranti, ki so prej ubrali poti v »obljubljeno deželo« preko Gorjancev in Bele krajine, so očitno potem, ko sta policija in vojska tam okrepila kontrole, našli druge poti, bolj v notranjosti države, stran od državne meje.

Skozi Zavinek, ki je z več strani obdan z gozdom, ponoči dnevno prehajajo četice tujcev, ki jih beleži tudi skrita kamera enega od vaščanov. Kot pove Marija Bohte, ki živi v zadnji hiši v vasi, čisto blizu gozda, ni več miru in spokojnosti. Ponoči ne more spati, psi lajajo, nič kolikokrat je slišala razne tuje glasove popotnikov, ki gredo mimo, ravno tako ji to povedo sovaščani. Marijin vnuk Amadej Vovk doda, da so z bratom in očetom v gozdu večkrat slišali pogovore tujcev, ter videli lučke. »Migranti imajo nedvomno pomagače, ki dobro poznajo ta teren. Dajejo si znake z baterijami in ko je varno, krenejo skozi našo vas,« pove. »Ne počutimo se več varne. Pri nas nikoli nismo zaklepali hišnih vrat, zdaj pa,« še pove Marija.

Župan Jože Kapler, ki je tudi sam vaščan Zavinka, problem seveda pozna. Po njegovih podatkih naj bi šlo v zadnjih tednih skozi vas preko sto prebežnikov.

»Ljudje si ne upajo več v gozd delat, na sprehod, veliko je mladih družin. Želimo si le varnosti in miru,« pravi prvi mož škocjanske občine.

O dogajanju v Zavinku so že obvestili tudi policijo, ki je zadnje čase tu bolj prisotna, nemalokrat vas preletava policijski helikopter. Vaščani upajo, da bo to kaj zaleglo, da se bo stanje umirilo in bodo živeli spet varno in v miru kot nekoč, ter da bo policija migrantske poti zajezila. No, izkušnje zadnjih let kažejo, da se pritisk ilegalcev v poletnih mesecih le krepi.

Več o tem, kaj pravijo na Policijski upravi Novo mesto o tej problematiki, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Greti Brglez Država bi morala zaščititi prebivalce Slovenije.Sposobna jih pa ni zaščitit,zato naj pustijo Vardo na meje,da pomaga policistom z obveščanjem kje se nahajajo ilegalni migranti.Ne pa da se Vardo preganja. 3h nazaj Oceni miha Greti pa ti to res misliš tako? 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni rim Zakaj plačujemo vojsko, da afne guncajo v tujini ali zato , da čuvajo Slovensko zemljo in državljane pred novodobnim osvajalcem. Škoda vsak evro za tako vojsko katera ne zna ali ne more obranit ozemlje. Preglej samo prijavljene komentatorje