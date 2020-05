Projekt MC Krško Mladi v praksi za večjo zaposljivost

Snežana Čović, vodja projekta in Tanja Brate (levo), strokovna sodelavka na projektu MVP - Mladi v praksi (Foto: Benjamin Kovač)

Krško - Projekt MVP – Mladi v praksi, ki je bil na javnem razpisu Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost izbran za sofinanciranje, bi se v Mladinskem centru Krško sicer moral pričeti izvajati že z marcem, vendar je epidemija koronavirusa in z njo povezani ukrepi spremenila potek izvajanja usposabljanj, ki jih bodo tako, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, pričeli izvajati s 1. junijem.

Kot pravi Tanja Brate, strokovna sodelavka na projektu MVP - Mladi v praksi, bo s projektom mogoče zagotavljati trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih pristopov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki se je v času epidemije koronavirusa le še poglobila. Tako so MVP usposabljanja in možnost zaposlitve mladih brezposelnih v tem trenutku postala še bolj aktualna.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Med tremi izbranimi projekti vzhodne kohezijske regije je tudi projekt MVP – Mladi v praksi v vrednosti 178.000 evrov, ki ga bo izvajal prijavitelj Mladinski center Krško skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

Namen projekta je mlade opolnomočiti, da postanejo najboljše verzije samih sebe. Kot je povedala vodja projekta MVP – Mladi v praksi, Snežana Čović: »Mladi udeleženci usposabljanja bodo preko osebnega stika z delodajalci, mreženja ter inovativnih vsebin in pristopov, spoznavali sebe in svoje kompetence ter se opremili z znanji za učinkovito predstavitev in nastopanje na trgu dela s ciljem zaposliti se.«

V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da je kratica projekta Mladi v praksi prav MVP, skozi projektne aktivnosti želijo namreč mlade dodatno usposobiti, da bodo lažje zaposlijivi.

Cilj usposobiti 40 mladih

Cilj projekta MVP – Mladi v praksi je v obdobju izvajanja projekta od 1. februarja letos do 15. septembra prihodnje leto vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Preko inovativnih pristopov in delavnic: NLP, javno nastopanje, kreativno pisanje, računalniško opismenjevanje, uporaba družabnih omrežij v marketinške namene, priprava predstavitvenega videa ... želijo mladim okrepiti kompetence in dodati nova znanja, ob koncu projekta pa doseči, da se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo. Vse udeležence projekta nameravajo vključiti v platformo beleženja kompetenc pridobljenih skozi prostovoljsko delo in v praktični preizkus preko prostovoljnega mladinskega dela. Preko organizacije okroglih miz z odločevalci pa vključiti vse udeležence projekta tudi v aktivno podajanje pobud za spremembe ukrepov za zaposlovanje mladih.

