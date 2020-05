Do kdaj vrniti knjige v knjižnice brez zamudnine?

Počitniško branje za najmlajše že čaka v črnomaljski knjižnici.

Črnomelj, Semič, Metlika - Knjižnica Črnomelj ter Krajevna Knjižnica Semič, ki sta 4. maja po skoraj dveh mesecih ponovno odprli svoja vrata, bosta obratovali po nespremenjenem obratovalnem času, a v omejenem obsegu. Odprti bosta le za vračilo in izposojo gradiva, obenem boste lahko podaljšali članstvo in poravnali druge finančne obveznosti.

Ostali oddelki knjižnic ostajajo še naprej zaprti, torej uporaba čitalnice, igralnega kotička.

Gradivo, ki ste si ga izposodili pred zaprtjem knjižnic, lahko vrnete do sobote, 30. 5 maja, in sicer zamudnine za čas od 13. marca do 30. maja ne bodo obračunali. Vrnjeno gradivo je treba ob vhodu v knjižnico oddati na posebej označeno mesto, saj mora za tri dni v karanteno.

Izposoja gradiva je možna ob predhodnem naročilu gradiva - potrebno je počakati na potrditev knjižnice, da je gradivo za vas pripravljeno. Gradivo lahko ob navedbi članske številke naročite,

Prosti pristop uporabnikov do gradiva : ob tem je treba upoštevati vse varnostne ukrepe (razdalje, zaščitna oprema, razkuževanje, število istočasno prisotnih: ena oseba na 20 kvadratnih metrih in se v javnem prostoru zadržujejo čim krajši čas)

Krajevni knjižnici Semič prevzamete paket presenečenja za mladino.

Knjižnica Črnomelj vabi, da še naprej uporabljate njihove e-storitve, kot so ponudba e-knjig (Biblos),dnevnikov in tednikov na PressReader.

Še vedno veljajo priporočila ob vstopu v knjižnico

Upoštevati je treba napotke zaposlenih ter si prebrati priporočila na plakatih.

• v knjižnico vstopajte le, če ste zdravi;

• med obiskom knjižnice nosite zaščitno masko in si razkužite roke. Razkužila so na voljo pri vhodu v knjižnico;

• upoštevajte predpisano varnostno razdaljo med obiskovalci, ki znaša 1,5 metra;

• v knjižnico vstopajte le posamično;

• če le mogoče, uporabite brezstična plačilna sredstva.

V metliški knjižnici poletni delovni čas

Ljudska knjižnica Metlika obvešča, da je potrebno gradivo, ki ste si izposodili pred zaprtjem knjižnice vrniti ali podajlšati do vključno petka, 29. maja. Po tem datumu bodo zaračunavali zamudnino. Seveda si je mogoče hkrati gradivo tudi izposoditi. Knjižnica je odprta po poletnem obratovalnem času: ponedeljek, sreda od 10. do 19. ure, torek, četrtek, petek od 7. do 15. ure.

V metliški knjižnici lahko od danes dalje tudi sami brskate po knjižnih policah in izbirate željeno gradivo.

