V slovenskih bolnišnicah le še 16 bolnikov s covidom-19

25.5.2020 | 12:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V nedeljo so v Sloveniji opravili 256 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom, skupaj so tako našteli 1469 potrjenih okužb. V nedeljo niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 107.

V Sloveniji so doslej opravili 75.016 testov na novi koronavirus, v zadnjih desetih dneh pa vsak dan potrdijo največ eno novo okužbo.

Tudi število hospitaliziranih zaradi covida-19 se že več tednov zmanjšuje, v nedeljo jih je bilo hospitaliziranih še 16, kar sta dva manj kot dan poprej. Od 16 so trije na intenzivni negi. Še pred dvema tednoma je bilo v bolnišnici zaradi te bolezni več kot 40 oseb.

L. M.