Zagorel zabojnik za smeti, nato stanovanje in še motorno kolo

25.5.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 13.03 je na Stermeckijevi ulici v Krškem zagorelo v zabojniku za smeti iz katerega se je požar razširil na stanovanjski objekt in motorno kolo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj požara, s termovizijsko kamero opravili pregled prostora in odstranili del fasade na stanovanjskem objektu.

Gasilci PGD Videm so nudili pomoč. Na kraju požara je bil prisoten upravljalec plina podjetja Kostak Krško, ki je opravil pregled plinske inštalacije in do sanacije prepovedal uporabo le-te.

L. M.